Bývalým prezidentom USA Clintonovi a Obamovi poslali poštou výbušninu

Príslušníci amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) našli v pondelok výbušninu aj v poštovej schránke v areáli rezidencie amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa.

Washington 24. októbra (TASR) - Tajná služba Spojených štátov (USSS) objavila v zásielkach adresovaných bývalým americkým prezidentom Billovi Clintonovi a Barackovi Obamovi výbušné zariadenie. Informoval o tom denník New York Times.



Tajná služba "zachytila dve podozrivé zásielky adresované jej chránencom, ktorí boli identifikovaní ako pán a pani Clintonovci," uvádza sa vo vyhlásení USSS.



Zásielka s výbušninou adresovaná do sídla Billa a Hillary Clintonovcov v Chappaque v štáte New York bola zachytená pracovníkom USSS v utorok večer. Podozrivú zásielku adresovanú kancelárii Barracka Obamu zachytil pracovník USSS, kontrolujúci poštu pre Biely dom, v stredu vo Washingtone.



Podobné výbušné zariadenie sa našlo v pondelok aj v poštovej schránke v areáli rezidencie amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa.



Zaslanie výbušnín na adresy dvoch bývalých demokratických prezidentov odsúdil aj Biely dom a označil ho za "ohavný" čin.