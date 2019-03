Celebritného právnika Avenattiho prepustili na kauciu 300.000 dolárov

Avenatti sa stal známym obhajobou pornoherečky Stormy Daniels v jej spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Los Angeles 26. marca (TASR) - Na kauciu 300.000 dolárov (približne 265.000 eur) prepustili v pondelok z väzby právnika Michaela Avenattiho, ktorý sa stal známym obhajobou pornoherečky Stormy Daniels v jej spore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa televízie CNN musí Avenatti tiež odovzdať svoj pas, nesmie byť v kontakte s bližšie nekonkretizovaným svedkom a môže cestovať iba do Kalifornie a New Yorku.



Avenattiho, ktorý je obvinený z pokusu vydierať odevnú spoločnosť Nike a z bankových podvodov, v pondelok zatkli v New Yorku. Po prepustení vyjadril presvedčenie, že bude "úplne oslobodený" spod všetkých obvinení. Dodal, že "nikdy neprestane viesť tento dobrý boj" proti vplyvným ľuďom a korporáciám.



Celebritného právnika Avenattiho vyšetrujú prokuratúry v Los Angeles a v New Yorku. V New Yorku je obvinený z toho, že sa vyhrážal poškodením dobrého mena spoločnosti Nike v bližšie nespresnenom škandále týkajúcom sa spoločnosti a stredoškolského, resp. univerzitného basketbalu. Podľa prokuratúry minulý týždeň žiadal, aby mu výrobca športového oblečenia zaplatil 22,5 milióna dolárov, inak zverejní informácie, ktoré by mohli znížiť hodnotu akcií Nike na burze o "desať miliárd dolárov".



Prokuratúra v Kalifornii Avenattiho obvinila zo sprenevery peňazí klienta za účelom splatenia vlastných dlhov a z využívania falošných daňových priznaní s cieľom získať milióny dolárov vo forme bankových pôžičiek.



Pornoherečku Stormy Daniels začal Avenatti, známy svojimi kritickými vyjadreniami voči Trumpovi, zastupovať vo februári 2018. Tá podľa amerických médií ukončila svoju spoluprácu s Avenattim už pred niekoľkými týždňami, čo zdôvodnila nečestnými praktikami z jeho strany.



Vlani v novembri Avenattiho zatkli v Los Angeles pre podozrenie z domáceho násilia. Tieto obvinenia sa však nepotvrdili. Za prepustenie vtedy zložil kauciu vo výške 50.000 dolárov.