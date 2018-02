Cestujúci v USA sa snažili dostať do lietadiel rekordný počet zbraní

V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 16,7 percenta, čo je 556 zbraní. Počet objavených zbraní pritom v USA medziročne stúpa od roku 2005, keď ich bolo len 660.

Washington 2. februára (TASR) – Americký Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) objavil vlani v príručnej batožine na letiskách po celej krajine rekordných 3957 strelných zbraní a väčšina z nich bola nabitá. Vyplýva to z výročnej správy, ktorú TSA zverejnil tento týždeň.



V porovnaní s rokom 2016 ide o nárast o 16,7 percenta, čo je 556 zbraní. Počet objavených zbraní pritom v USA medziročne stúpa od roku 2005, keď ich bolo len 660.



V priemere bezpečnostní pracovníci na letiskách objavili vlani približne 76 zbraní za týždeň alebo takmer 11 za deň. Až 84 percent týchto zbraní, ktoré sa cestujúci pokúsili dostať v príručnej batožine na palubu lietadiel, bolo nabitých.



"Najviac zbraní za jeden mesiac - 31 – bolo objavených v auguste na letisku v Atlante," uviedol v tlačovej správe TSA.



Medzinárodné letisko v Atlante (ATL) je zároveň aj na vrchole rebríčka celkového počtu zadržaných zbraní v roku 2017 – bolo ich až 245, z toho 222 nabitých. Druhým v poradí je Dallas (DFW) s 211 zbraňami, tretí Houston (IAH) so 142 zbraňami a štvrtý Denver (DEN) so 118 zbraňami. Zbrane našli pracovníci TSA v príručnej batožine na celkovo 239 letiskách.



Leteckí pasažieri sa okrem strelných zbrani snažili cestovať aj s rôznymi nebezpečnými materiálmi a objektmi. TSA objavila napríklad náboje, pušný prach, granáty, dymovnice, výbušné zariadenia, pozemnú mínu, repliku výbušnej samovražednej vesty a veľký dvojsečný meč.



Repliku samovražednej vesty prevážal zamestnanec firmy zneškodňujúcej výbušniny a bola určená na výcvik. TSA v tejto súvislosti upozornila, že je dôležité oboznámiť sa s tým, čo a ako je možné prevážať lietadlom.



"Cestujúci si stále dávajú do príručnej a odovzdanej batožiny neaktívne ručné granáty. My na skeneroch nevidíme, či sú aktívne alebo neaktívne, a musíme volať špecialistov na výbušniny. Môže to viesť k zatvoreniu terminálu alebo kontrolného priestoru, čo môže viesť až k zrušenému alebo zmeškanému letu," uviedol TSA.



Úrad pre bezpečnosť dopravy zároveň zverejnil aj najbizarnejšie veci objavené v roku 2017 v príručnej batožine cestujúcich. Je medzi nimi puška v tvare dáždnika, nôž vyrobený z kostí, kosa, satanistický krájač pizze a drogy zabalené ako vianočný darček.



spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová