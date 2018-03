Cestujúcim z Jordánska budú kontrolovať laptopy cvičené psy

Cvičené psy budú okrem Jordánska kontrolovať elektroniku aj na letiskách v Egypte a Maroku.

Ammán 21. marca (TASR) - Ľudia cestujúci do USA lietadlom z Jordánska, Egypta a Maroka budú musieť v dohľadom čase predkladať svoje laptopy a mobily, aby ich skontrolovali psy cvičené na vyhľadávanie výbušnín.



Podľa agentúry AP o tom v stredu informoval Paul Davies, šéf americkej Agentúry na pomoc v boji s terorizmom (ATA), ktorá patrí pod ministerstvo zahraničných vecí USA.



Dodal, že spomínané nové kontroly bude v Jordánsku vykonávať americká jednotka so služobnými psami.



ATA podľa Daviesových slov minie každý rok 300 miliónov dolárov na výcvik a vyzbrojenie policajných útvarov partnerských štátov výmenou za zvýšenú ochranu amerických záujmov v zahraničí.



Davies pre AP uviedol, že vďaka spomínanému výcviku sa v Jordánsku podarilo prekaziť už niekoľko teroristických sprisahaní.



AP dodala, že Jordánsko sa snaží skvalitniť svoj boj proti militantom napr. aj zriadením špeciálnej telefonickej linky pre nahlasovanie podozrení, rozmiestnením bezpečnostných kamier a vytvorením databáz DNA, nábojov a odtlačkov prstov. Americkí školitelia budú teraz svojich partnerov v Jordánsku školiť aj v oblasti počítačovej bezpečnosti.



Cvičené psy budú okrem Jordánska kontrolovať elektroniku aj na letiskách v Egypte a Maroku. Zariadení by sa pritom nemali priamo dotýkať, aby nebolo urazené náboženské cítenie miestneho obyvateľstva. Pes je totiž v islamskom svete všeobecne považovaný na nečisté zviera.