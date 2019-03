USA chcú podľa ministerstva zahraničných vecí rokovať s KĽDR

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump (uprostred vpravo) hovorí so severokórejským lídrom Kim Čong-unom (uprostred vľavo.

Washington 29. marca (TASR) - Spojené štáty sa budú sústreďovať na pokračovanie rokovaní o denuklearizácii Kórejského polostrova s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR). V raekcii na otázku novinárov o miere zodpovednosti Pchjongjangu za smrť amerického občana v severokórejskom väzení to vo štvrtok vyhlásili predstavitelia ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov. Informovala o tom juhokórejská agentúra Jonhap.



Hovorca predstaviteľa ministerstva zahraničných vecí Robert Palladino dostal počas tlačovej konferencie otázku, prečo minister rezortu diplomacie Mike Pompeo opakovane odmietol obviniť lídra KĽDR Kim Čong-una zo zodpovednosti za smrť Otta Warmbiera - amerického študenta, ktorého v roku 2016 zatkli v KĽDR a ktorý sa o rok neskôr vrátil do vlasti v kóme a zomrel.



"Myslím si, že vláda Spojených štátov sa k tomuto tragickému incidentu opakovane vyjadrovala," povedal Palladino, podľa ktorého k tejto otázke už "nie je čo dodať".



Hovorca v tejto súvislosti ďalej uviedol, že pre USA je "najvyšší čas, aby sa pokúsili posunúť sa ďalej".



"Toto je otázka proliferácie jadrových zbraní, na ktorú sa zameriavame, aby sme mohli ochrániť amerických občanov. Práve preto je dôležité, aby sme (v rokovaniach) pokračovali a snažili sa posunúť sa ďalej," uviedol v závere svojej odpovede na otázku novinárov Palladino.



Americký prezident Donald Trump sa so severokórejským lídrom Kim Čong-unom stretol na dvoch summitoch, cieľom ktorých bolo dohodnúť sa na zastavení severokórejského jadrového programu výmenou za ústupky v oblasti ekonomických sankcií.



Druhý summit Trump-Kim, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, sa skončil predčasne. Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca údajne žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR.