USA: Čína musí prestať narúšať suverenitu susedných štátov

Washington s Pekingom súperia o vplyv nad regiónom východnej Ázie, v ktorom sa nachádzajú také ohniská napätia ako Juhočínske more, Kórejský polostrov alebo Taiwanský prieliv.

Singapur 1. júna (TASR) - Spojené štáty v sobotu varovali Čínu pred ohrozovaním suverenity susedných štátov, uviedla agentúra AFP.



"Čína môže a mala by spolupracovať so zvyškom regiónu... ale správanie, ktoré narúša suverenitu ostatných národov a zasieva nedôveru voči zámerom Číny, musí skončiť," vyhlásil úradujúci americký minister obrany Patrick Shanahan na regionálnom bezpečnostnom fóre v Singapure. "Kým sa tak nestane, postavíme sa proti krátkozrakej, úzkej a lokálnej vízii budúcnosti a za slobodný a otvorený poriadok, z ktorého majú prospech všetci, vrátane Číny," dodal.



Shanahan povedal, že USA v nasledujúcich piatich rokoch investujú do novej vojenskej technológie v regióne, aby si udržali vojenskú prevahu a schopnosť brániť svojich ázijských spojencov.



Washington s Pekingom súperia o vplyv nad regiónom východnej Ázie, v ktorom sa nachádzajú také ohniská napätia ako Juhočínske more, Kórejský polostrov alebo Taiwanský prieliv.



Očakáva sa, že väzby medzi oboma mocnosťami sa stanú stredobodom pozornosti na Singapurskej konferencii, na ktorej sa stretávajú ministri obrany a najvyšší vojenskí predstavitelia z celého sveta. Čína vyslala na zhromaždenie svojho ministra obrany po prvýkrát od roku 2011.