H. Clintonová vylúčila svoju opätovnú prezidentskú kandidatúru

Washington 5. marca (TASR) - Bývalá prvá dáma USA Hillary Clintonová oznámila, že sa vo voľbách v roku 2020 nebude uchádzať o post prezidentky USA. Informovala v utorok agentúra AFP.



"Nebudem kandidovať, ale chystám sa pracovať, vyjadrovať sa a brániť to, čomu verím," povedala Clintonová v pondelkovom rozhovore pre newyorský televízny kanál News 12.



Clintonová bola favoritkou prezidentských volieb v roku 2016, napokon však skončila na druhom mieste za súčasným šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, pripomína AFP.



Hillary Clintonová je podľa svojich slov hlboko znepokojená z aktuálneho vývoja situácie v USA a chce sa preto stále vyjadrovať k tamojšiemu dianiu.



Bývalá ministerka zahraničných vecí a niekdajšia senátorka za štát New York Clintonová sa v poslednej dobe stretla s niekoľkými členmi Demokratickej strany, ktorí súperia o stranícku prezidentskú nomináciu alebo o kandidatúre uvažujú. Jedným z nich je podľa CNN aj bývalý viceprezident USA Joe Biden, ktorý ešte svoju kandidatúru oficiálne neoznámil.



"Povedala som im, aby nič nepovažovali za samozrejmé, aj keď máme dlhý zoznam ozajstných problémov a nesplnených sľubov súčasnej vlády, na ktoré je potrebné poukázať," povedala Clintonová. Jednoznačne pritom nevylúčila, že by sa ešte niekedy mohla uchádzať o nejakú verejnú funkciu.



Právnička Clintonová bola osem rokov prvou dámou USA, keď bol prezidentom jej manžel Bill Clinton (1993-2001).



Vo voľbách v roku 2008 porazil Clintonovú v demokratických primárkach neskorší prezident Barack Obama. Ten si ju následne vo svojom prvom funkčnom období vybral za ministerku zahraničných vecí.