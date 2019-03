Colníci zaistili v prístave pri New Yorku viac ako tonu kokaínu

V prístave ležiacom medzi mestom New Yorkom a štátom New Jersey zadržali 28. februára zhruba 1451 kilogramov kokaínu ukrytého v 60 balíčkoch.

Newark 11. marca (TASR) - Americkí colníci zadržali v prístave New York a New Jersey viac ako tonu kokaínu. Išlo o vôbec najväčšiu zásielku tejto drogy, akú tam skonfiškovali za posledných 25 rokov, informovala v pondelok agentúra AP.



Príslušníci americkej colnej a pohraničnej stráže uviedli, že v tomto prístave ležiacom medzi mestom New Yorkom a štátom New Jersey zadržali 28. februára zhruba 1451 kilogramov kokaínu ukrytého v 60 balíčkoch. Trhová hodnota skonfiškovanej drogy je odhadovaná na 77 miliónov dolárov.



Hovorca colnej a pohraničnej stráže uviedol, že kontajner so zásielkou zhabali na lodi, ktorá do prístavu priplávala z Južnej Ameriky. Colníci zásielku odovzdali do rúk predstaviteľom z ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, ktorý budú prípad vyšetrovať.