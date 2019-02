Demokrati USA chcú zablokovať Trumpovo vyhlásenie stavu núdze

Plénum Snemovne by mohlo o rezolúcii hlasovať v polovici marca, alebo aj skôr. Keďže v nej majú väčšinu demokrati, je pravdepodobné, že predložený návrh schvália.

Washington 21. februára (TASR) - Demokrati v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu predložia v piatok rezolúciu, ktorá má zablokovať rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa o vyhlásení stavu núdze na južných hraniciach USA. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Následne rezolúciu posúdia členovia Senátu, ktorý ovládajú republikáni. Medzi nimi je však viacero takých, ktorí s vyhlásením stavu núdze nesúhlasia a mohli by demokratmi predloženú rezolúciu podporiť.



V prípade odsúhlasenia rezolúcie oboma komorami Kongresu sa očakáva jej vetovanie prezidentom. Na následné prelomenie Trumpovho veta by sa zrejme nenašla požadovaná dvojtretinová väčšina v Snemovni reprezentantov ani v Senáte. Prezidentovo nariadenie by však mohli ešte zablokovať súdy.



Donald Trump vyhlásil stav núdze na americko-mexickej hranici 15. februára, čím si chce zaistiť dostatok financií na výstavbu protimigračného múru na americko-mexickej hranici.



Tento krok v pondelok napadlo súdnou cestou 16 štátov USA. Trumpova administratíva bude musieť pred súdom dokázať, že situácia ohľadne nelegálnej migrácie na južnej hranici je skutočne taká vážna, že si vyžaduje vyhlásenie stavu núdze.



Kritici tvrdia, že situácia nie je zďaleka taká dramatická a že sa Trump len pokúša obísť americký Kongres, aby získal peniaze na výstavbu pohraničnej bariéry.