Demokratickí lídri Kongresu sa zjednotili proti verdiktu prezidenta

Washington 26. júna (TASR) - Poprední lídri demokratov v americkom Kongrese sa jednotne stavajú proti utorkovému rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktorý potvrdil cestovný zákaz prezidenta Donalda Trumpa, týkajúci sa návštevníkov z prevažne moslimských krajín.



Najvyšší súd potvrdil Trumpov zákaz vstupu na územie USA pre občanov z viacerých, prevažne moslimských krajín. Súd tak zamietol námietky, že cestovný zákaz protiústavne diskriminuje moslimov z dôvodu ich náboženstva či pôvodu alebo že prezident prekročil svoje právomoci.



Rozhodnutie sudcov v pomere päť ku štyrom je prvým zásadným verdiktom najvyššieho súdu ohľadne prisťahovaleckej politiky Trumpovej administratívy. Predsedajúci sudca John Roberts v odôvodnení verdiktu napísal, že prezidenti majú právomoc regulovať prisťahovalectvo.



Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer z New Yorku vyhlásil, že vďaka Trumpovmu zákazu "ešte nie sme vo väčšom bezpečí a verdikt najvyššieho súdu neznamená, že je zákaz správny". Schumer označil zákaz za "spiatočnícku a neamerickú politiku", ktorá nezlepšuje národnú bezpečnosť.



Líderka demokratickej menšiny v Snemovni reprezentantov Nancy Pelosiová zo štátu Kalifornia označila súdne rozhodnutie za "nebezpečné". Uviedla, že podkopáva amerického hodnoty a ústavu.



Pelosiová podľa tlačovej agentúry AP ďalej vyhlásila, že demokrati budú presadzovať politiku, ktorá je "dôrazná a múdra, nie bezohľadná, unáhlená a predpojatá".



Demokratický senátor Chris Murphy za štát Connecticut navrhol legislatívu, ktorá má zablokovať financovanie zavádzania tohto zákazu do praxe.



Člen snemovne Keith Ellison, prvý moslim zvolený do amerického Kongresu, uviedol, že verdikt najvyššieho súdu dáva "legitimitu diskriminácii a islamofóbii". Tento demokrat zo štátu Minnesota povedal: "Tento verdikt bude jedného dňa hanbou."



Ellison prirovnal súdne rozhodnutie v prospech cestovného zákazu k smutne známym verdiktom v dejinách súdu - napríklad k jednému, ktorý umožnil japonské internačné tábory počas druhej svetovej vojny, alebo k ďalšiemu, ktorý uzákonil doktrínu rasovej segregácie.



Podľa demokratického senátora Chrisa Coonsa zo štátu Delaware rozhodnutie najvyššieho súdu, že Trumpov cestovný zákaz je v súlade s ústavou, "neznamená, že je správny, odôvodnený a že odráža hodnoty Ameriky".



Coons, člen senátneho výboru pre súdnictvo, dodal, že predloží legislatívu, ktorá jasne stanoví, že USA "netolerujú diskrimináciu na základe vierovyznania či štátnej príslušnosti".



"Trumpov cestovný zákaz nie je len diskriminačný a kontraproduktívny, ale je v priamom protiklade so zásadami zakotvenými v našej ústave a s víziou zakladateľov našej krajiny, kde si môžu všetci ľudia slobodne vybrať vieru. Súdne rozhodnutie dokazuje, že máme ešte pred sebou dlhú cestu, kým začneme žiť podľa našich najvyšších ideálov," vysvetlil Coons.