Dievčatko na prechádzke so psom pomohlo nájsť muža zviazaného v kufri

Dievčatko sa prechádzalo v meste Irvington v americkom štáte New Jersey vo štvrtok okolo 07.10 h miestneho času, keď započulo škrabot.

Irvington 7. marca (TASR) - Malé americké dievča počulo na prechádzke so psom krik vychádzajúci z kufra auta, čo nakoniec viedlo k nálezu muža, ktorý bol vo vnútri vozidla zviazaný.



Dievčatko sa prechádzalo v meste Irvington v americkom štáte New Jersey vo štvrtok okolo 07.10 h miestneho času, keď započulo škrabot. Čoskoro ten zvuk počulo dievčatko znova a tak sa ozvalo: "Haló?" A niekto vo vnútri kufra odpovedal: "Haló! Pomôž mi, pomôž mi, pomôž mi!"



Dieťa zalarmovalo matku, ktorá zavolala úrady. Muža zakrátko zachránili, informovala tlačová agentúra AP.



Muž polícii povedal, že počas noci ho v blízkom meste Hillside uniesli dvaja ľudia a donútili ho vybrať peniaze z bankomatov. Nie je jasné, či muž utrpel zranenia, a ani to, ako dlho bol v aute.