Donald Trump naznačil odklad summitu s Kim Čong-unom

Washington 22. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok uviedol, že plánovaný summit so severokórejským lídrom Kim Čong-unom "možno nevyjde na 12. júna" a naznačil, že by schôdzka mohla byť odložená. Informovala o tom agentúra AP.



Trump sa stretol v Bielom dome s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom na konzultácie pred svojím plánovaným summitom s Kimom, ku ktorému by malo dôjsť 12. júna v Singapure. "Ak k tomu nedôjde, možno sa to podarí neskôr," povedal Trump.



Mun Če-in sa na začiatku rokovania s Trumpom vyjadril, že "osud a budúcnosť" Kórejského polostrova závisí práve od summitu medzi USA a Severnou Kóreou.



Pchjongjang však začal tento mesiac opäť ostrejšie kritizovať Soul i Washington v súvislosti s ich spoločným vojenským cvičením. Severná Kórea pohrozila, že zváži konanie historicky prvého summitu so Spojenými štátmi, a pozastavila tiež dialóg na vysokej úrovni s Južnou Kóreou.