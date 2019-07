USA dúfajú, že rozhovory s KĽDR budú pokračovať aj napriek vyhrážke

USA a Južná Kórea budú mať spoločné vojenské cvičenia začiatkom augusta.

Washington 17. júla (TASR) - Spojené štáty v utorok vyjadrili nádej, že budú viesť so Severnou Kóreou rozhovory o denuklearizácii aj napriek varovaniu zo strany Pchjongjangu, že plánované obnovenie rozhovorov môžu negatívne ovplyvniť americko-juhokórejské vojenské cvičenia. V stredu o tom informovala agentúra AFP.



Ministerstvo zahraničných vecí USA uviedlo, že stále optimisticky vníma sľuby severokórejského vodcu Kim Čong-una dané americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi na februárovom summite vo Vietname a potom aj počas Trumpovej historickej prechádzky cez demilitarizovanú zónu a jeho vstupu do Severnej Kórey (KĽDR) 30. júna.



"My budeme dúfať, že sa nikto nebude pokúšať zablokovať - v ich vláde či v našej vláde - schopnosť prezidenta Trumpa a predsedu Kima dosiahnuť pokrok v plnení záväzkov, ktoré si navzájom dali vo Vietname," povedala novinárom hovorkyňa Morgan Ortagusová.



"Samozrejme, že sa tešíme na obnovenie tých rokovaní, a dúfame, že vždy budeme viesť rozhovory, aby sme dosiahli pokrok v záväzkoch," dodala Oragusová.



Odmietla sa priamo vyjadriť k reakcii Severnej Kórey na budúcomesačné vojenské cvičenia, pričom novinárov odkázala na ministerstvo obrany. Nechcela uviesť ani termín rozhovorov.



Na minulomesačnom minisummite Trumpa s Kimom bolo dohodnuté obnovenie rozhovorov na pracovnej úrovni, na ktorých účastníci z oboch krajín položia základy pre budúcu dohodu o denuklearizácii (odstránení jadrových zbraní).



Ortagusová vyhlásila, že vyjednávač USA s KĽDR Stephen Biegun "bude v tichosti pokračovať v práci v zákulisí, aby dosiahol pokrok".



Hovorkyňa neprikladala vážnosť vyhláseniam Severnej Kórey, ktoré priniesli štátne médiá, a vysvetlila, že pochádzali od "osoby z prostredia ministerstva zahraničných vecí". Štátne médiá KĽDR totiž v utorok zverejnili varovanie, podľa ktorého vojenské manévre USA a Južnej Kórey naplánované na august "ovplyvnia" navrhované jadrové rokovania na pracovnej úrovni medzi Pchjongjangom a Washingtonom.



