Epstein nebol vo väzbe špeciálne monitorovaný

New York 10. augusta (TASR) - Americký finančník Jeffrey Epstein nebol v súčasnosti vo väzbe objektom špeciálneho monitoringu, ktorý sa uplatňuje v prípade osôb s rizikom samovraždy. Oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na nemenovaný zdroj oboznámený s celou záležitosťou.Epsteina, ktorý bol obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, našli v nedeľu mŕtveho v cele newyorskej väznice, kde bol vo vyšetrovacej väzbe. Predpokladá sa, že spáchal samovraždu. Okolnosti jeho smrti už začal skúmať americký Federálny úrad pre vyšetrovanie. Šéf rezortu spravodlivosti USA William Barr okrem toho nariadil, aby prípad vyšetril aj generálny inšpektor ministerstva.V súvislosti s Epsteinovou smrťou sa objavili mnohé otázniky. Už 24. júla americké médiá totiž informovali, že Epstein sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho vtedy v jeho cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Mnohí sa preto pýtajú, ako si mohol tento prominent, zadržiavaný v prísne stráženej federálnej väznici v centre Manhattanu, po druhý raz siahnuť na život.Podľa zdroja citovaného AP Epsteina pôvodne kvôli riziku samovraždy osobitne sledovali, ale neskôr ho z monitorovacieho programu vyradili. Kedy sa tak stalo, nie je jasné.uviedol vo vyhlásení minister Barr. Zdôvodnil tým skutočnosť, že prípad bude okrem FBI vyšetrovať aj generálny inšpektor ministerstva spravodlivosti.Zdroj citovaný agentúrou AP uviedol, že Barra predpokladaná Epsteinova samovražda. On sám vo vyhlásení uviedol, že je z finančníkovej smrti zdesený.Epsteina zatkli 6. júla. Obvinili ho zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.Jeffrey Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia.