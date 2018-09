MILIÓNY ÚČTOV V OHROZENÍ: Facebook čelí hackerskému útoku

Podľa vyjadrenia spoločnosti Facebook hackeri použili na prienik do siete funkciu View as (Prezerať ako).

New York 28. septembra (TASR) - Sociálna sieť Facebook čelí hackerskému útoku, v dôsledku ktorého môže byť ohrozených až 50 miliónov účtov. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Podľa vyjadrenia spoločnosti Facebook hackeri použili na prienik do siete funkciu "View as" (Prezerať ako). Facebook už prijal opatrenia, aby bezpečnostný problém odstránil a o útoku informoval políciu.



Facebook je jednou z najväčších sociálnych sietí a v súčasnosti má viac ako dve miliardy aktívnych užívateľov.