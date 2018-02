Floridské mesto Parkland prežíva po streľbe v škole hlboký žiaľ

Zúfalí rodičia sa ponáhľali k školskému areálu, ktorý medzitým už obkľúčili príslušníci SWAT (jednotky rýchleho nasadenia) a sanitky. Záchranári na chodníkoch ošetrovali ranených.

Parkland 15. februára (TASR) - Krátko pred vypuknutím stredajšej streľby na floridskej škole v meste Parkland si študenti mysleli, že majú opäť protipožiarne cvičenie.



Takéto cvičenie ich niekoľko hodín pred tým donútilo opustiť triedy. Takže keď sa v ten deň popoludní tesne pred skončením vyučovania znovu ozvalo poplašné zariadenie, žiaci strednej školy Marjory Stonemanovej Douglasovej opäť zaplnili chodby.



Vtedy podľa slov polície spustil z poloautomatickej zbrane paľbu 19-ročný Nikolas Cruz, vyzbrojený plynovou maskou, dymovými granátmi a množstvom zásobníkov s nábojmi. Tínedžer zabil 17 ľudí a spôsobil, že z budovy vybehli na ulice stovky vydesených študentov. Išlo o najkrvavejšiu streľbu v škole v dejinách USA od roku 2012, teda od útoku strelca na základnej škole v Newtowne, štát Connecticut.



"Náš obvod prežíva nesmierny smútok a žiaľ," uviedol Robert Runcie, hlavný inšpektor školského obvodu v meste Parkland, ktoré sa nachádza približne hodinu jazdy autom na sever od Miami. "Je to pre nás príšerný deň," dodal.



Úrady zatiaľ neposkytli podrobnosti o Cruzovi ani o jeho prípadnom motíve - uviedli len to, že ho zo strednej školy s 3000 študentmi vylúčili. Žiaci ho opísali ako nevyrovnaného, prchkého tínedžera, ktorého čudné správanie spôsobilo, že sa s ním ostatní prestali kamarátiť.



Victoria Olverová, 17-ročná žiačka školy, vyhlásila, že Cruza vylúčili vlani, lebo sa pobil s novým priateľom svojho bývalého dievčaťa. Olverová dodala, že sa k priateľke správal násilnícky.



"Podľa mňa každému napadlo, že ak by mal niekto niečo také spáchať, tak by to bol on," povedala študentka.



Cruza zatkli asi hodinu po streľbe v obytnej štvrti, približne 1,5 kilometra od školy. Pri zatýkaní nekládol odpor a mal pri sebe množstvo zásobníkov s muníciou.



Zúfalí rodičia sa ponáhľali k školskému areálu, ktorý medzitým už obkľúčili príslušníci SWAT (jednotky rýchleho nasadenia) a sanitky. Záchranári na chodníkoch ošetrovali ranených.



Senátor Bill Nelson povedal pre spravodajskú televíziu CNN, že Cruz spustil protipožiarny alarm, "aby sa deti vyhrnuli z tried von na chodbu".



"A vtedy sa začal masaker," povedal Nelson, ktorého informoval americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).



Väčšinu obetí zabil páchateľ vo vnútri školskej budovy, hoci niekoľko zastrelených našli aj mimo nej, oznámil šerif.