Georgea H.W. Busha už prepustili z nemocnice, cíti sa dobre

Washington 5. mája (TASR) - Niekdajšieho amerického prezidenta Georgea H.W. Busha prepustili z nemocnice v Texase, kde sa zotavoval zo život ohrozujúcej infekcie. Na sociálnej sieti Twitter to v piatok miestneho času oznámil Jim McGrath, hovorca 93-ročného bývalého najvyššieho predstaviteľa USA.



Busha staršieho prijali do Houstonskej metodistickej nemocnice 22. apríla, deň po pohrebe jeho manželky Barbary, s ktorou bol ženatý 73 rokov. Liečili ho na infekciu, ktorá sa mu rozšírila do krvného obehu.



"Jeho lekári tvrdia, že sa cíti dobre a je šťastný, že sa už môže vrátiť domov," tweetoval podľa agentúry AP Bushov hovorca.



Bush starší má formu Parkinsonovej choroby a často trpí zápalmi pľúc a ďalšími infekciami. Hospitalizovali ho po tom, čo sa zúčastnil na pohrebe svojej 92-ročnej manželky Barbary, ktorá zomrela 17. apríla v ich dome v texaskom meste Houston. Niekdajšia prvá dáma USA totiž odmietla ďalšiu liečbu vážnych ochorení.



George H.W. Bush bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1989-93 ako 41. prezident Spojených štátov amerických. V súčasnosti je najstarším žijúcim bývalým prezidentom USA. Je tiež zároveň otcom neskoršieho amerického prezidenta Georgea W. Busha (2001-09).