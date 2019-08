IRÓNIA OSUDU: Hasičove deti zomreli pri požiari

Dve dcéry a syn hasiča Luthera Jonesa prišli o život pri požiari v centre celodennej starostlivosti v meste Erie ležiacom na brehu Erijského jazera.

Erie 12. augusta (TASR) - Tri z piatich detí, ktoré prišli v noci na nedeľu o život pri požiari v centre celodennej starostlivosti v americkom štáte Pensylvánia, boli potomkami dobrovoľného hasiča, ktorý bol v tom čase na inom výjazde. S odvolaním sa na vyjadrenia tamojších úradov o tom v pondelok informovala agentúra AP.



Dve dcéry a syn hasiča Luthera Jonesa prišli o život pri požiari v centre celodennej starostlivosti v meste Erie ležiacom na brehu Erijského jazera. Ich otec bol v tom čase privolaný k inému zásahu, ktorý však spustila iba porucha alarmu, uviedol šéf miestneho dobrovoľného hasičského zboru Joe Crotty.



Totožnosť detí dosiaľ úrady oficiálne nezverejnili, podľa hasičského zboru však boli vo veku od osem mesiacov do sedem rokov. Majiteľku zmieneného centra s názvom Harris Family Daycare letecky previezli do nemocnice v Pittsburghu pričom momentálne je v stabilizovanom stave. Centrum poskytovalo celodennú starostlivosť pre deti, z ktorých viaceré v ňom rodičia nechávali aj cez noc, pretože vtedy pracovali.



Požiar vypukol v centre v nedeľu približne o 01:15 miestneho času. V čase, keď na miesto dorazili hasiči sa plamene valili z okien na prízemí domu, povedal miestnemu denníku Erie Times-News požiarny inšpektor John Widomski. Požiar podľa neho zrejme začal v obývačke na prízemí domu, v ktorom sídlilo zmienené denné centrum.



Pri požiari malo prísť o život aj dieťa samotnej majiteľky. Zranených, ošetrených alebo zachránených má byť dovedna deväť ľudí. Medzi zranenými údajne figuruje aj sused.



Príčina požiaru dosiaľ nie je známa, vyšetrujú ju príslušné úrady. Šéf miestneho hasičského zboru Guy Santone však už teraz informoval, že na mieste bol len jediný detektor dymu. "Ak by bol v budove vhodný počet detektorov dymu, tak by väčšina, ak nie aj všetci, prežili," citovala Santoneho spravodajská stanica CNN.