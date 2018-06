FOTO: Hasičom sa darí v boji s lesným požiarom v severnej Kalifornii

Zhorené auto pri zničenom obydlí v kalifornskom Clearlake Oaks 24. júna 2018. Vetrom podporované požiare lesa doteraz zasiahli stovky hektárov a zničili desiatky obydlí v Severnej Kalifornii 24. júna 2018. Foto: TASR/AP

Oheň sa šíri suchými krovinami, trávou a lesmi, pričom od soboty spálil 54 kilometrov štvorcových a ohrozuje 600 budov. Foto: TASR/AP

San Francisco 28. júna (TASR) - Americkým hasičom sa začalo v stredu dariť v boji s lesným požiarom na severe Kalifornie, ktorý zničil 12 domov. Stovky ľudí sa mohli vrátiť domov, keďže úrady začali odvolávať nariadenia o evakuácii.Podľa vyhlásenia kalifornského úradu lesníctva a požiarnej ochrany sa do stredy rána miestneho času podarilo dostať požiar severne od San Francisca pod kontrolu z 25 percent, v utorok to bolo zo 17 percent.Oheň sa šíri suchými krovinami, trávou a lesmi, pričom od soboty spálil 54 kilometrov štvorcových a ohrozuje 600 budov.Cez víkend muselo po evakuačných nariadeniach opustiť svoje príbytky najmenej 1500 osôb. Polícia v okrese Lake County v stredu oznámila, že evakuácie zrušila pre väčšinu lokality Spring Valley, čo umožnilo návrat približne 1200 ľudí do svojich domovov.