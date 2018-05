Honduraského narkobaróna odsúdili na doživotie

Súd v Miami uznal 41-ročného Sergia Neftalího Mejíu Duarteho za vinného z pašovania kokaínu už v januári.

Miami 21. mája (TASR) - Na trest doživotného väzenia odsúdili v pondelok v Spojených štátoch honduraského narkobaróna, ktorý kokaínom zásoboval známy mexický drogový kartel vedený Joaquínom Guzmánom. Informovala o tom agentúra AP.



Súd v Miami uznal 41-ročného Sergia Neftalího Mejíu Duarteho za vinného z pašovania kokaínu už v januári. Podľa súdnych výpovedí Mejía Duarte prepašoval tony kokaínu do Spojených štátov pomocou motorových člnov, vrtuľníkov a lietadiel. Svedkovia uviedli, že veľkú časť tejto drogy dodal mexickému kartelu Sinaloa. Jeho vodca Joaquín Guzmán, známy pod prezývkou El Chapo (Krpec), čaká na súd vo väzbe v New Yorku.



Podľa úradov Mejía Duarte je zodpovedný za pašovanie najmenej 22 ton kokaínu do USA.