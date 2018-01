K výhre 559,7 milióna dolárov v lotérii sa nikto nehlási

Zákazníčka ukazuje svoje tikety jednej z najobľúbenejších lotérií v USA - Powerball - v Chicagu 6. januára 2018. Hlavnú výhru v americkej lotérii Powerball, ktorou je najnovšie suma 559,7 milióna dolárov, si necelé dva dni po žrebovaní stále nikto nenárokoval, hoci je známe, že jediný tiket so všetkými šiestimi vyžrebovanými číslami bol predaný v štáte New Hampshire.

Merrimack 8. januára (TASR) - Hlavnú výhru v americkej lotérii Powerball, ktorou je najnovšie suma 559,7 milióna dolárov, si necelé dva dni po žrebovaní stále nikto nenárokoval, hoci je známe, že jediný tiket so všetkými šiestimi vyžrebovanými číslami bol predaný v štáte New Hampshire. Agentúra AP o tom v pondelok informovala s odvolaním sa na hovorkyňu tamojšej lotériovej spoločnosti.



Výherca tzv. jackpotu, ktorý padol ešte v sobotu večer miestneho času, bol podľa nej v pondelok ráno stále neznámy. Ako však dodala AP, na prihlásenie má k dispozícii celý rok od dátumu žrebovania.



Vyžrebovanými "bielymi" číslami boli tentoraz 12, 29, 30, 33 a 61, červený "powerball" niesol číslicu 26. Tiket, na ktorý pripadla hlavná výhra - jedna z najvyšších v histórii amerických lotérií -, bol predaný v meste Merrimack, približne 40 kilometrov južne od newhampshireskej metropoly Concord. Miestny obchod Reeds Ferry Market za to získava prémiu vo výške 75.000 dolárov.



Zatiaľ neznámy je podľa AP takisto majiteľ tiketu, ktorý minulý piatok vyhral 450 miliónov dolárov v lotérii Mega Millions. Tento tiket bol predaný v Port Richey na Floride.