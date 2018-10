Kalifornský guvernér zamietol centrá na bezpečné podávanie drog

Vláda Spojených štátov a odporcovia zákona tvrdia, že peniaze daňových poplatníkov by sa nemali používať na podporu užívania drog.

Sacramento 1. októbra (TASR) - Guvernér Kalifornie Jerry Brown vetoval v nedeľu zákon, ktorý by mestu San Francisco povolil v rámci pilotného programu prevádzkovať centrá na bezpečné podávanie drog. Informáciu priniesla v pondelok agentúra AP.



"Legalizácia užívania zakázaných a nebezpečných drog nemôže fungovať," zdôvodnil svoje rozhodnutie demokratický guvernér Brown.



San Francisco sa napriek tomu môže rozhodnúť takéto centrá otvoriť; porušilo by tým však kalifornské aj federálne zákony. Vláda Spojených štátov a odporcovia zákona tvrdia, že peniaze daňových poplatníkov by sa nemali používať na podporu užívania drog.



Podľa zástancov centier s "bezpečnými injekciami" podávanie drog pod dozorom zabráni prípadom predávkovania a zabezpečí poradenstvo pre narkomanov.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v San Franciscu vo februári 2018 podporil otvorenie centier, kde by injekcie s drogami podával vyškolený personál za dodržiavania zásad hygieny, informovala vtedy stanica CNN. Cieľom tejto iniciatívy malo byť zníženie úmrtí následkom predávkovania sa drogami, zabránenie šírenia nákazlivých ochorení a obmedzenie používania drog na ulici.



Primátorka San Francisca London Breedová otvorenie centier schválila. Užívanie drog je totiž jedným z najväčších problémov tohto kalifornského veľkomesta. Podobné centrá už existujú v Kanade, v Austrálii a v niektorých európskych krajinách, informovala CNN.