Kavanaugh zložil prísahu sudcu Najvyššieho súdu

Washington 7. októbra (TASR) - Len niekoľko hodín po svojom schválení americkým Senátom zložil Brett Kavanaugh v sobotu prísahu sudcu Najvyššieho súdu Spojených štátov.



Potvrdila to hovorkyňa súdu, podľa ktorej sa na neverejnej ceremónii v sídle Najvyššieho súdu vo Washingtone zúčastnili aj Kavanaughova manželka, deti a rodičia, informujú agentúry AP a DPA.



Pred budovou súdu medzitým večer miestneho času demonštrovali proti nominantovi prezidenta Donalda Trumpa desiatky ľudí.



Federálny Senát definitívne potvrdil Kavanaugha vo funkcii v sobotňajšom hlasovaní tesnou väčšinou, keď za hlasovalo 50 senátorov a 48 bolo proti. Republikáni majú v Senáte väčšinu v pomere 51:49.



Priebeh senátneho zasadnutia opakovane narušili svojimi pokrikmi demonštranti protestujúci proti Kavanaughovi, ktorí sa nachádzali v galérii pre verejnosť. Viceprezident Mike Pence ako predseda Senátu musel opakovane vyzývať na obnovenie poriadku a narušiteľov museli vyviesť zo sály.



Predstavitelia Bieleho domu vopred avizovali, že Kavanaugh po svojom zvolení zloží okamžite prísahu. Rýchle ujatie sa funkcie umožní novému sudcovi hneď začať pracovať, keďže svoje prvé dve pojednávania by mal absolvovať už najbližší utorok.



Brett Kavanaugh (53) je známy svojimi konzervatívnymi postojmi. Jeho vymenovanie odmietli opoziční demokrati vzhľadom na obavy, že na Najvyššom súde USA sa tým na desaťročia upevní konzervatívna väčšina. Kavanaugh ju prevážil na pomer 5:4. To bude dôležité v prípade legislatívnych súbojov ohľadom kontroverzných záležitostí vrátane práva na umelé prerušenie tehotenstva, imigrácie či úsilia Trumpa zakázať transgenderovým osobám službu v armáde.



Ostrý politický súboj okolo nominanta na nového sudcu Najvyššieho súdu dostal aj osobný rozmer po tom, ako Kavanaugha obvinilo z obťažovania viacero žien. Univerzitná profesorka Christine Blaseyová Fordová ho obvinila zo sexuálneho útoku, ktorý sa mal odohrať v roku 1982, keď boli obaja stredoškolskými študentmi v štáte Maryland. Kavanaugh však trvá na svojej nevine.