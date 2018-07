USA naliehajú na Čínu a Rusko, aby uplatňovali sankcie voči KĽDR

Americký minister Mike Pompeo varoval, že keď sa sankcie nebudú uplatňovať, vyhliadky na úspešnú denuklerizáciu Severvnej Kórey sa zmenšia.

New York 21. júla (TASR) - Spojené štáty v piatok privítali jednotnú podporu Bezpečnostnej rady OSN pre úplne overenú denuklearizáciu Severnej Kórey a naliehali na Čínu a Rusko, aby dôsledne presadzovali sankcie OSN s cieľom dosiahnuť, že sa Pchjongjang vzdá jadrových zbraní.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo obvinil Severnú Kóreu (KĽDR), že porušuje celý rad prísnych sankcií, ktoré na ňu uvalila BR OSN. Varoval pritom, že "keď sankcie nebudú uplatňované, vyhliadky na úspešnú denuklearizáciu Severnej Kórey sa zmenšia", informovala agentúra AP.



Pompeo však novinárom po zasadnutí zástupcov 15 členov rady za zatvorenými dverami povedal, že prezident USA Donald Trump naďalej vníma vyhliadky denuklearizácie KĽDR optimisticky po tom, ako v Singapure absolvoval historický summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. "Aj ja (to tak vnímam), pretože dochádza k pokroku," dodal bez bližšieho objasnenia.



Trumpova vláda dúfa, že Severná Kórea jedného dňa bude vo svetovej organizácii "nie ako vyvrheľ, ale ako priateľ", uviedol Pompeo. Zdôraznil však, že na to bude potrebné úplné presadzovanie sankcií, ako aj dodržanie "osobných záväzkov", ktoré dal Kim Trumpovi.



Trump a Kim sa na summite dohodli, že budú pracovať na denuklearizácii Kórejského polostrova, nespresnili však, kedy a ako by sa to malo udiať.