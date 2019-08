USA konzultujú so spojencami umiestnenie rakiet v Ázii

USA tvrdia, že Rusko porušovalo tento dohovor vývojom zbraňových systémov, ktoré zmluva INF zakazovala.

Peking 13. augusta (TASR) - Spojené štáty konzultujú so svojimi spojencami plány na umiestnenie rakiet stredného doletu v Ázii, po ktorých avizovaní už Čína uviedla, že bude reagovať protiopatreniami. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Washington oznámil, že zamýšľa rozmiestniť takéto zbrane v ázijsko-tichomorskom regióne po tom, ako odstúpil od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorú v roku 1987 uzavreli s vtedajším Sovietskym zväzom.



USA tvrdia, že Rusko porušovalo tento dohovor vývojom zbraňových systémov, ktoré zmluva INF zakazovala. Mnohí analytici však podľa AP poukázali na to, že Washington sa už dlho snaží o umiestnenie striel stredného doletu zameraných proti rastúcemu arzenálu Číny.



Štátna tajomníčka amerického ministerstva zahraničných vecí pre kontrolu zbrojenia a medzinárodné bezpečnostné otázky Andrea Thompsonová v konferenčnom hovore v utorok novinárom povedala, že o prípadnom umiestnení takýchto rakiet na svojom území by rozhodli vlády príslušných krajín. Za hlavných "kandidátov" na vytvorenie raketových základní sú považovaní spojenci Spojených štátov Japonsko, Južná Kórea a Austrália, približuje AP.