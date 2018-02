Prášok, ktorý zaslali Trumpovmu synovi, bol zrejme neškodný

Vanessu Trumpovú a dve ďalšie osoby na mieste dekontaminovali hasiči, následne ich previezli do nemocnice na ďalšie posúdenie.

Washington 12. februára (TASR) - Biely prášok v obálke, ktorú v pondelok otvorila manželka najstaršieho syna amerického prezidenta Donalda Trumpa, neobsahoval - podľa predbežných zistení - žiadnu nebezpečnú látku. S odvolaním sa na vyhlásenie newyorskej polície o tom informovala agentúra AP.



Vanessu Trumpovú previezli v pondelok preventívne do newyorskej nemocnice Weill Cornell Medical Center po tom, čo otvorila list adresovaný svojmu manželovi Donaldovi Trumpovi mladšiemu do jeho bytu v newyorskej štvrti Manhattan. Obálka totiž obsahovala bližšie nešpecifikovaný biely prášok. Trumpová po jej otvorení zatelefonovala na políciu, ktorej povedala, že kašle a pociťuje nevoľnosť.



Trumpovú a dve ďalšie osoby na mieste dekontaminovali hasiči, následne ich previezli do nemocnice na ďalšie posúdenie.



Prípad už vyšetrujú agenti americkej tajnej služby aj oddelenie newyorskej polície.



Bývalá modelka Vanessa Trumpová (40) má s Donaldom Trumpom mladším dovedna päť detí, z ktorých žiadne nebolo v čase incidentu doma. Donald Trump mladší sa v septembri zriekol ochrany tajných služieb pre seba, svoju manželku i päť detí. Takáto ochrana mu však bola opätovne aktivovaná o týždeň neskôr, priblížila stanica BBC.



Obálku s bielym práškom dostal ešte v marci 2016 aj Trumpov syn Eric Trump. Ukázalo sa však, že zásielka bola neškodná. Ďalšie obálky s bielym práškom boli dvakrát v roku 2016 zaslané aj do budovy Trump Tower, ktorá v tom čase slúžila ako ústredie Trumpovej predvolebnej kampane.