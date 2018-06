Mattis vyčíta Čine militarizáciu umelých ostrovov v Juhočínskom mori

Zdôraznil pritom, že USA sa budú naďalej snažiť o to, aby Juhočínske more bolo z hľadiska dopravy a prepravy voľné a otvorené.

Singapur 2. júna (TASR) - Minister obrany USA James Mattis vyčítal v sobotu Číne, že rozmiestnením zbraňových systémov na umelých ostrovoch v Juhočínskom mori chce v tomto východoázijskom regióne zastrašovať a vynucovať si poslušnosť.



Bývalý generál americkej námornej pechoty adresoval túto ostrú kritiku Pekingu na medzinárodnom bezpečnostnom fóre Šangri-La, ktoré sa v týchto dňoch koná v Singapure, informuje agentúra AP.



Mattis upozornil, že nedávny krok Spojených štátov nepozvať Čínu na medzinárodné vojenské cvičenie, ktoré má byť v júni a júli v Tichom oceáne, je prvou odpoveďou na militarizáciu uvedených ostrovčekov.



Zdôraznil pritom, že USA sa budú naďalej snažiť o to, aby Juhočínske more bolo z hľadiska dopravy a prepravy voľné a otvorené. Napriek tomu - pokračoval americký minister obrany - Spojené štáty vítajú spoluprácu s Čínou, kdekoľvek je to len možné, a on sám prijíma pozvanie Pekingu na skorú návštevy Číny.



Bezpečnostný summit Šangri-La organizuje každoročne Medzinárodný inštitút strategických štúdií (IISS). Fórum pomenovali podľa hotela v Singapure, v ktorom sa schádza od roku 2002. Na summite sa zúčastňujú ministri obrany a náčelníci generálnych štábov ozbrojených síl krajín Ázie a Tichomoria.



Tohtoročný dialóg Šangri-La sa koná 1.-3. júna - len niekoľko dní pred dlhoočakávanou schôdzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa so severókorejským vodcom Kim Čong-unom, ktorí by sa mali v Singapure zísť a rokovať spolu 12. júna.