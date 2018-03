McCabe odovzdal Muellerovi záznamy o stretnutiach s Trumpom

Podobné zápisky zostavil aj odvolaný šéf FBI James Comey.

Washington 18. marca (TASR) - Bývalý zástupca riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Andrew McCabe odovzdal tímu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera záznamy o svojich rozhovoroch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Podobné zápisky zostavil aj odvolaný šéf FBI James Comey, informovala v sobotu agentúra AP.



Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi Trumpovým volebným štábom a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



McCabove záznamy obsahujú podrobnosti o konverzáciách s prezidentom, uviedol nemenovaný zdroj, ktorý bol so situáciou oboznámený. Tieto záznamy tiež popisujú rôzne rozhovory s Comeym, ktorý si stretnutia s Trumpom zaznamenával.



Hoci presný obsah daných zápiskov nie je známy, tieto záznamy by mohli pomôcť preukázať bývalému zástupcovi FBI jeho tvrdenie, že Biely dom ho nespravodlivo očiernil. McCabe v súvislosti so svojím prepustením vyjadril presvedčenie, že ide o súčasť "vojny", ktorú vedie Trumpova administratíva proti FBI.



Jeho záznamy takmer určite obsahujú, tak ako aj Comeyho, predtým nezverejnené podrobnosti o stretnutiach medzi Trumpovou administratívou a FBI, čo by mohlo byť podľa AP pre Muellera dôležité.



K tomuto kroku došlo niekoľko hodín po tom, ako americký minister spravodlivosti Jeff Sessions oznámil, že McCaba prepustil z radov FBI. McCabe, ktorý sa stal po vlaňajšom odvolaní Jamesa Comeyho aj dočasným riaditeľom tejto inštitúcie, v januári odstúpil zo svojej funkcie, ale zostal radovým zamestnancom.