Michael Bloomberg sa znovu stal členom Demokratickej strany

Washington 10. októbra (TASR) - Bývalý starosta New York Michael Bloomberg sa v stredu opäť stal členom americkej Demokratickej strany, čím sa vrátil k svojim politickým koreňom a zároveň posilnil špekulácie, že v roku 2020 bude kandidovať za prezidenta Spojených štátov, napísala agentúra Reuters.



Bloomberg (76) bol dlhoročným demokratom až do roku 2001, keď sa stal členom Republikánskej strany a kandidoval na post starostu najväčšieho amerického mesta New York. V roku 2007 republikánov opustil, pričom vo funkcii starostu New Yorku pôsobil tri funkčné obdobia (2002-2013).



"V kľúčových momentoch americkej histórie slúžila jedna z týchto dvoch strán (Demokratická/Republikánska) ako obranný val proti tým, čo ohrozujú našu ústavu. Pred dvoma rokmi som na zjazde demokratov pred týmito hrozbami varoval. Dnes som sa opäť stal členom Demokratickej strany, v ktorej som bol po väčšinu svojho života, pretože Demokratická strana je tu na to, aby zabezpečovala kontrolné mechanizmy a rovnováhu, ktoré tento národ tak veľmi potrebuje," napísal Bloomberg na Instagrame.



Špekulácie, že Bloomerg by sa mohol uchádzať o nomináciu Demokratickej strany na post amerického prezidenta pred voľbami v roku 2020, sa objavili už v júni, keď túto informáciu priniesla televízia CBS New York. Správu o Bloombergovej možnej kandidatúre na post šéfa Bieleho domu priniesol v auguste aj britský denník Guardian.



Miliardár Bloomberg je častým kritikom politiky súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa a pred novembrovými kongresovými voľbami investoval približne 100 miliónov dolárov, aby pomohol demokratom získať väčšinu v Senáte a Snemovni reprezentantov, ktoré v súčasnosti ovládajú republikáni.