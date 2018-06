Miliardár a filantrop Bloomberg nalieva peniaze do tohtoročných amerických kongresových volieb, pričom plánuje minúť približne 80 miliónov dolárov, aby v novembri pomohol demokratom získať kreslá.

Washington 26. júna (TASR) - Bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg zvažuje kandidatúru na prezidenta v roku 2020 ako demokrat. Informáciu priniesla v utorok televízia CBS New York s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Miliardár a filantrop Bloomberg (76) nalieva peniaze do tohtoročných amerických kongresových volieb, pričom plánuje minúť približne 80 miliónov dolárov, aby v novembri pomohol demokratom získať kreslá.



Americký podnikateľ, ktorý riadi mediálnu spoločnosť poskytujúcu ekonomické spravodajstvo, zvažoval kandidatúru na prezidenta už aj v minulosti. Medzi jeho srdcové projekty patrí regulácia zbraní - teda presadenie zákona obmedzujúceho možnosť nosiť zbraň - čo je v USA horúca téma.



Bloomberg, ktorý bol starostom New Yorku v rokoch 2002-2013, bol do tejto funkcie zvolený ako registrovaný republikán, potom sa však v roku 2007 stal nezávislým.



Prezident USA Donald Trump je takisto podnikateľ z New Yorku. V súčasnosti má 72 rokov, a keď v roku 2016 zvíťazil v prezidentských voľbách, bol najstarším mužom, ktorého zvolili za šéfa Bieleho domu.



Howard Schultz, bývalý šéf siete kaviarní Starbucks, sa nedávno spomínal ako možný demokratický prezidentský kandidát a súper republikána Trumpa vo voľbách v roku 2020, napísala v utorok tlačová agentúra DPA.