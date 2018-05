MEGAPOKUTA: Mladík má zaplatiť takmer 37 mil. dolárov za lesný požiar

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Spôsobené škody bude môcť postupne splácať, je však nepravdepodobné, že by to robil až do uhradenia celej sumy.

Washington 22. mája (TASR) - Súd v americkom Oregone nariadil v pondelok zaplatiť takmer 37 miliónov dolárov 15-ročnému mladíkovi, ktorý sa priznal, že vlani spôsobil v tomto štáte rozsiahly lesný požiar. Spôsobené škody bude môcť postupne splácať, je však nepravdepodobné, že by to robil až do uhradenia celej sumy, informovala agentúra AP.



Tínedžer pochádzajúci z mesta Vancouver v susednom štáte Washington zapríčinil vlani 2. septembra lesný požiar v oblasti Columbia River Gorge na severe Oregonu, keď hodil do rokliny Eagle Creek Canyon zábavnú pyrotechniku. Oheň v sa rýchlo rozšíril, čo malo za následok evakuácie, uzavretie významnej diaľnice a škody na tejto prírodnej atrakcii, ktorá priťahuje veľké množstvo turistov. Celková rozloha zasiahnutého územia dosiahla 194 štvorcových kilometrov.



Konanie chlapca pobúrilo verejnosť do takej miery, že orgány radšej nezverejnili jeho meno, aby neohrozili jeho bezpečnosť. V súdnych dokumentoch je uvádzaný len ako "A. B.".



Podľa údajov prevzatých z denníka Oregonian sudca uznal požiadavky na uhradenie nákladov spojených s hasením a odstraňovaním škôd, ktoré boli vyčíslené na 36.618.330 dolárov a 24 centov (vyše 31.140.000 eur). Umožnil však ukončiť splácanie po desiatich rokoch, pokiaľ bude odsúdený dodržiavať splátkový plán a nespácha žiadne ďalšie zločiny.



Advokát mladíka minulý týždeň žiadal súd o "primeraný a rozumný" postih, keďže nariadenie uhradiť uvedenú sumu považuje v prípade dieťaťa za "absurdné". Za náhradu škôd je totiž zodpovedný výhradne pôvodca, a nie jeho rodičia, ktorí prišli do Spojených štátov z Ukrajiny.



Tínedžer sa vo februári priznal k podpáleniu verejného a súkromného majetku z nedbanlivosti a ďalším činom, z ktorých bol obvinený. Sudca v jeho prípade uložil podmienečný trest a verejnoprospešné práce. Chlapec tiež musí napísať viac ako 150 listov s ospravedlnením.

