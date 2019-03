USA: Mueller neodhalil spolčenie Trumpa s Ruskom pred voľbami

Uvedené tvrdenia podľa ministerstva vyplývajú zo záverečnej správy z Muellerovho vyšetrovania, ktorú on sám doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi.

Washington 24. marca (TASR) - Osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller nenašiel dôkazy o tom, že by sa americký prezident Donald Trump alebo jeho spolupracovníci "spolčili" s Ruskom alebo že by s ním "koordinovali" svoju činnosť s cieľom zasahovať do kampane pred prezidentskými voľbami v USA v roku 2016. Uviedlo to v nedeľu ministerstvo spravodlivosti USA, ktoré citovala agentúra AP.



Uvedené tvrdenia podľa ministerstva vyplývajú zo záverečnej správy z Muellerovho vyšetrovania, ktorú on sám doručil ministrovi spravodlivosti Williamovi Barrovi.



Barr následne v nedeľu popoludní zverejnil štvorstranové zhrnutie najdôležitejších záverov správy v liste adresovanom americkému Kongresu.



Mueller tiež posudzoval, či sa Trump pokúšal mariť vyšetrovanie. V tejto súvislosti však podľa Barra vyšetrovateľ nedospel k definitívnej odpovedi: Trumpa viny nezbavil ani nedospel k záveru, že by sa tohto trestného činu skutočne dopustil.