Mueller pred Kongresom odmietol Trumpove vyhlásenia o úplnom očistení

Mueller povedal, že snahy ruskej vlády o zasahovanie do amerických prezidentských volieb v roku 2016 patria medzi najvážnejšie výzvy, aké kedy americká demokracia zažila.

Washington 24. júla (TASR) - Americký osobitný vyšetrovateľ Robert Mueller odmietol v stredu vyhlásenia prezidenta Donalda Trumpa o "úplnom očistení" v súvislosti so správou o výsledkoch vyšetrovania zásahov Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016, informovala agentúra AP.



Mueller v stredu počas vypočúvania pred justičným výborom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu povedal, že nemohol prezidenta Trumpa oslobodiť od obvinení z marenia vyšetrovania. Prezidentove tvrdenia o tom, že Mueller tak vo svojej správe urobil, sú podľa vyšetrovateľa nepravdivé.



Predseda justičného výboru Snemovne reprezentantov Jerrold Nadler vyjadril počas víkendu presvedčenie, že výsledky Muellerovho vyšetrovania prinášajú "značné dôkazy" o tom, že prezident sa dopustil činov, na základe ktorých môže byť podľa ústavy Spojených štátov odvolaný z funkcie alebo môže čeliť ústavnej obžalobe.



Demokrati podľa AP dúfajú, že Muellerovo svedectvo môže oslabiť Trumpove vyhliadky na znovuzvolenie spôsobom, aký sa nepodarilo dosiahnuť prostredníctvom vyšetrovateľovej správy. Republikáni sa postavili na obranu prezidenta a kritizovali demokratov.



Mueller v predošlých dňoch uviedol, že nemá v úmysle povedať viac, ako je zahrnuté vo viac ako 400-stranovej správe o výsledkoch vyšetrovania.



Trump pred stredajším vypočúvaním na Twitteri uviedol, že "demokrati a ďalší" sa snažia vykonštruovať zločin a zvaliť vinu na "nevinného prezidenta".