Na Floride nasnežilo po prvý raz od roku 1989

Poľsko rokuje s Maďarskom o vytvorení rozvojovej banky, ktorá by podporovala investície do infraštruktúry v regióne. Varšava chce do projektu zapojiť aj ďalšie krajiny Vyšehradskej skupiny, teda Slovensko a Česko, uviedol to poľský premiér Mateusz Morawiecki.