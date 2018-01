Na newyorskom Times Square privítali nový rok za mrazivého počasia

Išlo o druhé najchladnejšie vítanie nového roka na Times Square od roku 1907, keď bola na odrátavanie posledných chvíľ starého roka použitá časová guľa.

New York 1. januára (TASR) - Obyvatelia a návštevníci amerického mesta New York privítali nový rok 2018 za tradičného spúšťania tzv. krištáľovej časovej gule na námestí Times Square. Vyše jedného milióna oslavujúcich muselo pred polnocou čeliť mrazivému počasiu, keď ortuť teplomerov klesla až na mínus 12 stupňov Celzia.



Išlo o druhé najchladnejšie vítanie nového roka na Times Square od roku 1907, keď bola na odrátavanie posledných chvíľ starého roka použitá časová guľa, uvádza agentúra AP. Ľudia mali na sebe viacero vrstiev oblečenia, niektorí na zahriatie cvičili, skákali alebo tancovali. Úderom polnoci sa priestorom rozleteli farebné konfety.



Počas nasledujúcich búrlivých osláv zneli skladby "Auld Lang Syne" a "New York, New York". Súčasťou slávnostného podujatia boli aj živé vystúpenia Mariah Careyovej, Nicka Jonasa a skupiny Sugarland.



Oslavy vzhľadom na teroristické útoky, ktoré v roku 2017 zasiahli viacero svetových miest vrátane New Yorku, sprevádzali mimoriadne prísne bezpečnostné opatrenia. Ľudia, ktorí sa chceli zúčastniť na vítaní nového roka na námestí, museli prejsť dvojitou kontrolou na možnú prítomnosť výbušnín. Oslavy sa obišli bez incidentov.



Garáže v okolí námestia boli zapečatené. V blízkych hoteloch boli nasadení detektívi, ktorí spolupracovali s ich bezpečnostnými tímami na prevencii prípadného snajperského útoku. V priľahlých uliciach hliadkovali tisíce uniformovaných policajtov, prístupové cesty na námestie boli zatarasené betónovými blokmi.