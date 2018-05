STREĽBA na strednej škole v USA: Jeden študent je zranený

Streľbe na strednej škole Highland predchádzala hádka útočníka so svojou obeťou, uviedla polícia losangeleského okresu.

Palmdale 11. mája (TASR) - Strelné poranenie ruky utrpel v piatok študent strednej školy v kalifornskom meste Palmdale. Predpokladaným strelcom je 14-ročný chlapec. Polícia ho vzala do väzby a zbraň mu zhabala, informovala agentúra AP.



Streľbe na strednej škole Highland predchádzala hádka útočníka so svojou obeťou, uviedla polícia losangeleského okresu. Zranenia študenta nie sú podľa nej vážne.



Okrem toho polícia prijala tiesňové volanie o streľbe v blízkosti základnej školy Manzanita, ležiacej približne 11 kilometrov od strednej školy Highland. Policajti základnú školu prehľadali, no žiadny dôkaz o streľbe nenašli.