Najväčšie vyhliadkové koleso sveta nakoniec v New Yorku nepostavia

New York 24. októbra (TASR) - Zámer postaviť v New Yorku celosvetovo najväčšie vyhliadkové koleso sa skončil neúspechom. Stavebníci oznámili zastavenie projektu vo vyhlásení, ktoré poskytli v utorok (miestneho času) tlačovej agentúre DPA.



"Po rokoch plánovania projektanti Newyorského kolesa s veľkým sklamaním oznamujú, že sen vybudovať na ostrove Staten Island atrakciu svetovej triedy sa, žiaľ, nenaplní," uvádza sa vo vyhlásení.



Vyhliadkové koleso dosahujúce výšku približne 190 metrov, čo by bol svetový rekord, malo byť pôvodne v prevádzke už v roku 2015. Návštevníkom Staten Islandu malo poskytovať výhľad na newyorský prístav, Sochu slobody a výškové budovy Manhattanu.



Konkrétny dôvod pre zastavenie projektu zatiaľ nebol uvedený. Podľa DPA ho však poznačili neustále stúpajúce náklady, omeškania, ako aj súdny spor medzi jednotlivými investormi.



Projektom obrovského vyhliadkového kolesa chceli developeri zhodnotiť územie Staten Islandu, ktorý je najmenej rušnou spomedzi piatich mestských častí New Yorku. Mnohí turisti už teraz využívajú bezplatnú lodnú dopravu na Staten Island, aby získali nezameniteľný výhľad na metropolu, väčšinou však vzápätí cestujú späť na Manhattan.



Podľa očakávaní malo tzv. Newyorské koleso ročne prilákať zhruba tri milióny dlhodobejších návštevníkov. Napriek stroskotaniu tohto zámeru by mali ešte tento rok otvoriť na ostrove nákupné stredisko, umiestnené vedľa staveniska kolesa.