Návrh zákona v USA má zabrániť prvému jadrovému útoku

Washington 30. januára (TASR) - Dvaja americkí zákonodarcovia v utorok oznámili, že znovu predložia návrh zákona, ktorý má zabrániť prezidentovi, aby ako prvý podnikol jadrový útok bez súhlasu Kongresu.



Demokratický člen Snemovne reprezentantov za štát Kalifornia Ted Lieu uviedol v tlačovom vyhlásení, že on a demokratický senátor za štát Massachusetts Ed Markey oznámili opätovné predloženie legislatívy aj na tlačovej konferencii v utorok už skôr.



"Tento návrh zákona sme predložili už za vlády prezidenta Baracka Obamu, ale pôsobenie Donalda Trumpa v prezidentskom úrade ukazuje, aké hrozivé je, že nejaký prezident má právomoc zaútočiť jadrovou zbraňou bez konzultácie s Kongresom," napísal Lieu v tlačovom vyhlásení, v ktorého citovala juhokórejská agentúra Jonhap.



Na fotografii z tlačovej konferencie je zachytené, ako obaja zákonodarcovia stoja vedľa panelu, na ktorom je tweet prezidenta USA Trumpa z januára 2018.



Trump vtedy reagoval na severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý v novoročnom prejave povedal, že jeho krajina dosiahla v roku 2017 historický cieľ "zavŕšenia" vývoja svojho jadrového programu a že má na pracovnom stole "jadrové tlačidlo". Šéf Bieleho domu v spomínanom tweete požiadal "niekoho z Kimovho vyčerpaného a hladom trpiaceho režimu, či by láskavo nemohol (Kima) informovať, že aj ja mám jadrové tlačidlo, ale je omnoho väčšie a mocnejšie než jeho, a to moje funguje!"



Obaja muži odvtedy absolvovali prvý, historický summit a zaviazali sa, že budú pracovať na ukončení programu na vývoj jadrových zbraní v Severnej Kórei - tá za to dostane bezpečnostné záruky.



"Bez ohľadu na to, kto sedí v Oválnej pracovni, má Kongres ústavnú povinnosť rozhodnúť, kedy je nutný prvý jadrový úder," uviedol Lieu. "Ako si teraz začíname uvedomovať, od katastrofy nás môže deliť jeden tweet, ktorý prezidenta urazí," dodal zákonodarca.



Svoje obavy vyjadril aj senátor Markey. K návrhu legislatívy, nazvanej "Zákon roka 2019 na zabránenie prvého použitia jadrových zbraní", povedal: "Žiaden americký prezident, a určite nie Donald Trump, by nemal mať právomoc podniknúť prvý útok atómovými zbraňami bez jasného schválenia Kongresom."



Odvtedy, čo si Trump s Kimom vymieňali vyhrážky a osobné urážky kvôli severokórejským skúškam jadrových zbraní a medzikontinentálnych balistických striel z roku 2017, sa napätie výrazne zmiernilo.



Obaja lídri plánujú koncom februára druhý summit, na ktorom sa budú snažiť rozvinúť svoju dohodu z prvého, júnového summitu v Singapure.