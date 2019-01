USA navrhli KĽDR, aby sa ich vodcovia stretli v polovici februára

Kim a Trump sa prvýkrát stretli v Singapure v júni minulého roka.

Tokio 13. januára (TASR) - Spojené štáty navrhli Severnej Kórei usporiadanie druhého stretnutia ich vodcov. Podľa agentúry Jonhap schôdzka by sa mohla konať v polovici februára a ako jej možné dejisko sa spomína Vietnam.



Správa o tejto ponuke USA sa objavila v čase zvyšujúcich sa očakávaní, že lídri USA a KĽDR sa stretnú, aby obnovili prerušené rokovania o denuklearizácii KĽDR. Kim a Trump sa prvýkrát stretli v Singapure v júni minulého roka.



Japonský denník Jomiuri šimbun s odvolaním sa na oficiálne zdroje oboznámené so záležitosťou napísal, že Severná Kórea medzičasom potvrdila, že ponuku USA dostala a poskytne na ňu oficiálnu odpoveď.



Nemenované zdroje pre denník The Strait Times uviedli, že ako možné dejisko schôdzky Trumpa s Kimom sa okrem Vietnamu spomína aj Thajsko. Obe krajiny už deklarovali záujem byť hostiteľom tohto podujatia. Ako ďalší kandidáti sa spomínali aj Indonézia a Mongolsko.



Na historickom summite v Singapure Kim vágne súhlasil s "denuklearizáciou" svojej krajiny, odmietol ale úplné jadrové odzbrojenie bez kompenzácií a viackrát pohrozil, že KĽDR obnoví jadrový program, ak Washington nezruší ekonomické sankcie.



Vo svojom novoročnom príhovore Kim dokonca pohrozil Spojeným štátom ukončením súčasnej politiky zmierňovania napätia, ak Washington nezruší svoje sankcie voči Pchjongjangu. V takomto prípade by jeho krajina musela "premýšľať o novom spôsobe", ako ochrániť svoju zvrchovanosť a záujmy, povedal Kim na svojom novoročnom príhovore.



Trump v reakcii na to minulý víkend vyhlásil, že USA majú síce "so Severnou Kóreou veľmi dobrý dialóg", ale zdôraznil, že sankcie zostávajú "v plnej sile", čo sa nezmení, pokým USA nebudú vidieť "veľmi pozitívne" výsledky zo strany KĽDR.