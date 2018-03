TURECKO: USA nemôžu diktovať, proti ktorým teroristom treba bojovať

Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda začali ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín 20. januára. Ankara ňou otvorila nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.

Ankara 1. marca (TASR) - Spojené štáty nemôžu diktovať, proti ktorým teroristickým skupinám treba bojovať. Uviedol to vo štvrtok podpredseda tureckej vlády Bekir Bozdag.



Podľa agentúry Anadolu Bozdag ďalej povedal, že Turecko v Sýrii bojuje proti teroristickej skupine Islamský štát (IS) rovnako ako USA. Ako však zdôraznil, nie je možné prijať taký "nelogický názor", že nemožno bojovať proti tým "teroristickým skupinám, na ktoré sa USA nesústreďujú".



Generálny štáb tureckej armády vo štvrtok oznámil, že v enkláve Afrín na severozápade Sýrie bolo v rámci operácie Olivová ratolesť "neutralizovaných" už 2222 "teroristov".



Turecko používa termín "neutralizácia" v prípade zabitia, zranenia alebo zajatia nepriateľských bojovníkov, poznamenala Anadolu.



Turecká armáda vo vyhlásení uviedla, že neutralizovala "teroristov" z kurdských skupín ako Strana kurdských pracujúcich (PKK), Strana demokratickej jednoty (PYD), Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ale aj z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).



Ešte 26. februára armáda tvrdila, že v enkláve Afrín bolo "neutralizovaných" 2059 "teroristov". S odvolaním sa na nemenované zdroje Anadolu vtedy uviedla, že najmenej 58 z nich sa podarilo chytiť živých.



Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) začali ofenzívu proti Kurdom v enkláve Afrín 20. januára. Ankara ňou otvorila nový front v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne.



Afrín kontrolujú kurdské milície YPG, ktoré sú však zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označuje YPG za teroristickú organizáciu napojenú na Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku, kde bojuje za väčšiu autonómiu, zakázaná.