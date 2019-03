USA neplánujú intervenciu vo Venezuele, sústredia sa na sankcie

Abrams v tejto súvislosti spresnil, že vláda USA sa sústreďuje na vyvíjanie diplomatického a ekonomického tlaku na Madura za pomoci sankcií.

Washington 7. marca (TASR) - Americká vláda neplánuje vojenskú intervenciu vo Venezuele, avšak na režim venezuelského prezidenta Nicolása Madura bude vyvíjať diplomatický a ekonomický tlak pomocou sankcií. Vo štvrtok to vyhlásili predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AP.



Osobitný vyslanec americkej vlády pre Venezuelu Elliott Abrams a riaditeľ Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) Mark Green počas výpovede pred senátnym výborom pre zahraničné vzťahy uviedli, že vláda sa v prípade Venezuely usiluje o mierovú politickú transformáciu.



Abrams v tejto súvislosti spresnil, že vláda USA sa sústreďuje na vyvíjanie diplomatického a ekonomického tlaku na Madura za pomoci sankcií. Osobitný vyslanec zároveň avizoval, že Biely dom plánuje už čoskoro oznámiť nové sankčné opatrenia. Washington by sa podľa jeho slov mohol taktiež zamerať na tie zahraničné banky, pri ktorých sa preukáže, že pomáhajú Madurovi ukrývať venezuelský štátny majetok.



Americký prezident, ako aj iní predstavitelia jeho vlády pritom na margo prebiehajúcej politickej a hospodárskej krízy vo Venezuele v minulosti niekoľkokrát vyhlásili, že vojenská intervencia je tiež jednou z "možností", ako odstaviť Madura od moci.



USA patria do skupiny viac ako 50 štátov, ktoré za nového prezidenta tejto juhoamerickej krajiny uznali opozičného lídra Juana Guaidóa. Odvolávajú sa pritom na údajnú nelegitímnosť minuloročných prezidentských volieb, po ktorých sa na čelo Venezuely opäť dostal Maduro. Ten krajine vládne už od roku 2013.