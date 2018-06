USA nepodporia povstalcov v oblasti ofenzívy sýrskych vládnych síl

S odvolaním sa na povstalecké zdroje o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters.

Ammán 24. júna (TASR) - Spojené štáty oznámili sýrskym povstaleckým skupinám, že by nemali očakávať ich vojenskú pomoc v boji proti Ruskom podporovanej vládnej ofenzíve, ktorej cieľom je dobyť opozíciou ovládané územia pri hranici s Jordánskom a Golanskými výšinami. S odvolaním sa na povstalecké zdroje o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters.



Agentúra dostala k nahliadnutiu kópiu správu, ktorú Washington zaslal predstaviteľom skupín združených v opozičnej Slobodnej sýrskej armáde (FSA). Podľa správy im vláda USA chce objasniť, že "by ste nemali zakladať svoje rozhodnutia na predpoklade alebo očakávaní vojenskej intervencie z našej strany".



USA predtým varovali sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho ruských spojencov, že narušenia tzv. deeskalačnej zóny, na ktorej sa Spojené štáty a Rusko dohodli vlani, budú mať "vážne dôsledky". Prisľúbili tiež "rázne a primerané opatrenia".



Prísne formulované vyhlásenia americkej vlády podnietili v radoch sýrskej opozície nádej na možnú americkú vojenskú intervenciu v prípade, ak Asadov režim rozšíri niekoľko dní trvajúce vzdušné útoky na úplnú ofenzívu na juhozápade krajiny.



Spojené štáty počas sedemročnej vojny v Sýrii podporili umiernenú FSA zbraňami za milióny dolárov a financovali mesačné platy tisícov povstalcov na základe programu vojenskej pomoci, ktorý mala na starosti Ústredná spravodajská služba (CIA), píše Reuters.



Analytici sa však podľa agentúry domnievajú, že táto podpora sa znížila po tom, ako prezident USA Donald Trump minulý rok rozhodol o ukončení zmieneného programu.



Sýrske opozičné zdroje informovali, že Rusko poskytlo cez víkend po prvý raz leteckú podporu ofenzíve sýrskej armády na juhozápade, keď jeho vojenské lietadlá v sobotu večer zasiahli tamojšie mesto pod kontrolou opozície.



Od nedávneho začiatku ofenzívy sýrske vládne jednotky nasadzovali prevažne delostrelectvo a rakety. Ruské lietadlá, ktoré zásadné prispeli k opätovnému dobytiu iných oblastí predtým ovládnutých povstalcami, pri tomto ťažení dosiaľ nápadne chýbali.



Situácia na juhozápade Sýrie je predmetom strategického záujmu pre spojenca USA, Izrael, ktorý tento rok zintenzívnil útoku na iránske milície podporujúce Asada.



Strata opozíciou kontrolovaných južných oblastí Sýrie by bola závažným úderom pre povstalcov. Mesto Dará na juhozápade opozícia vníma ako kolísku povstania, ktoré sa začalo v roku 2011 pokojným protestným hnutím proti Asadovej autoritárskej vláde, následne sa však zvrhlo na občiansku vojnu.