USA neprijmú späť Američanku z Islamského štátu

Washington 20. februára (TASR) - Americká vláda v stredu oznámila, že neumožní prijať späť propagandistku teroristickej organizácie Islamský štát (IS) narodenú v Spojených štátoch, ktorá sa chce vrátiť zo Sýrie domov. Vyhlásila, že táto žena už viac nie je americkou občiankou.



Odmietnutie prijať späť 24-ročnú Hodu Muthanovú by mohlo vytvoriť precedens a čeliť právnym následkom, pretože je všeobecne veľmi ťažké prísť o americké občianstvo, poznamenala agentúra AFP.



"Hoda Muthanová už nie je občiankou USA a nebude prijatá do Spojených štátov," vyhlásil šéf americkej diplomacie Mike Pompeo. "Nemá právny základ, platný pas USA, právo na cestovný pas ani vízum na cestu do Spojených štátov... Naďalej dôrazne odporúčame všetkým americkým občanom, aby necestovali do Sýrie," varoval.



Muthanová sa narodila v Spojených štátoch rodičom z Jemenu, ktorí sa stali naturalizovanými americkými občanmi.



Koncom roka 2014, krátko po príchode do Sýrie, Muthanová na Twitteri zverejnila snímku, na ktorej štyri ženy zapálili svoje západné pasy vrátane amerického. Vyzývala na zabíjanie Američanov a velebila IS.



Po páde IS však Muthanová, ktorú zadržali Američanmi podporovaní kurdskí bojovníci, v nedávnom rozhovore pre denník The Guardian uviedla, že sa vzdala extrémizmu a chce sa vrátiť domov.



Muthanová bola vydatá trikrát za džihádistických bojovníkov a má batoľa-syna.



Americký prezident Donald Trump v sobotu Britániu a ostatných európskych spojencov požiadal, aby si prevzali naspäť viac ako 800 militantov Islamského štátu, ktorí boli zajatí v Sýrii, a aby ich postavili pred súd. Trump vyhlásil, že samozvaný kalifát IS v Iraku a Sýrii "sa čoskoro zrúti" a nebolo by "dobrou alternatívou", keby títo zajatci museli byť prepustení. Dodal, že Spojené štáty nechcú sledovať, ako títo bojovníci IS prenikajú do Európy, kam sa podľa očakávaní vrátia.