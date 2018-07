Kaliforčania nebudú v novembri hlasovať o rozdelení na tri štáty

Autorom iniciatívy na rozdelenie Kalifornie na Južnú Kaliforniu, Severnú Kaliforniu a Kaliforniu, je podnikateľ Tim Draper, ktorý do svojho projektu investoval už viac ako 1,7 milióna dolárov.

San Francisco 19. júla (TASR) - Obyvatelia amerického štátu Kalifornia nebudú môcť v rámci novembrových volieb hlasovať v referende o tom, či sa ich štát rozdelí na tri časti. Informovala o tom v stredu agentúra AP na základe rozhodnutia kalifornského najvyššieho súdu.



Autorom iniciatívy na rozdelenie Kalifornie na tri štáty - Južnú Kaliforniu, Severnú Kaliforniu a Kaliforniu - je podnikateľ Tim Draper, ktorý do svojho projektu nazvaného Cal 3 investoval už viac ako 1,7 milióna dolárov. Jeho predchádzajúcu iniciatívu rozdeliť Kaliforniu na šesť častí nepodporil svojím podpisom dostatočný počet Kalifornčanov.



V Kalifornii, ktorá je so 40 miliónmi obyvateľov najľudnatejším štátom USA, sa ako v celých Spojených štátoch uskutočnia 6. novembra voľby do federálneho Kongresu, v rámci ktorých si Kalifornčania zvolia jedného senátora a 53 členov Snemovne reprezentantov USA. Okrem iných funkcionárov bude Kalifornia voliť aj 20 zo 40 členov štátneho Senátu a všetkých 80 členov dolnej komory štátneho parlamentu.