USA obžalovali štyroch Číňanov za obchádzanie sankcií voči KĽDR

New York 24. júla (TASR) - Štyroch čínskych občanov a čínsku spoločnosť obžalovali v USA z obchádzania amerických sankcií voči Severnej Kórei (KĽDR). V utorok to oznámilo americké ministerstvo spravodlivosti.



Obžaloba sa týka spoločnosti Dandong Hongxiang Industrial Development (DHID), jej majiteľa Ma Siao-chunga a troch vedúcich pracovníkov firmy.



Všetci sú obžalovaní z využívania vyše 20 krycích spoločnosti na zastretie protizákonného obchodovania so Severnou Kóreou, uvádza sa v oznámení ministerstva spravodlivosti.



DHID pred augustom 2009 otvorene pracovala v záujme spoločnosti Kwangson Banking Corporation (KKBC) sídliacej v Severnej Kórei, ale tú vtedy vláda Spojených štátov sankcionovala za jej prepojenie s jadrovým programom Pchjongjangu.



Po tom, čo bola KKBC zaradená do sankčného zoznamu, Ma údajne tajne s troma vedúcimi pracovníkmi založili krycie spoločnosti v offshorových lokalitách - napríklad v Hongkongu, na Seychelách a Britských Panenských ostrovoch, a v rokoch 2009 až 2015 robili transakcie v amerických dolároch.



V obžalobe sa uvádza, že štyrom čínskym štátnym príslušníkom hrozia desaťročia vo väzení a pokuty vo výške viac ako milión dolárov - ale nič nenaznačuje, že niektorý z nich má bydlisko či sídlo v Spojených štátoch. Nie je preto pravdepodobné, že budú postavení pred súdom.