USA od juhoázijských štátov nechcú, aby si vybrali medzi nimi a Čínou

Bangkok 1. augusta (TASR) - Washington od juhoázijských štátov nežiada, aby si vybrali medzi Spojenými štátmi a ich konkurenčnou mocnosťou Čínou. Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo to povedal vo štvrtok na summite šéfov diplomacií Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Bangkoku, píše agentúra AFP.



Otázky denuklearizácie Kórejského polostrova, obchodná vojna medzi dvoma superveľmocami a otvorený prístup k sporným moriam dominovali rokovaniu Pompea s čínskym partnerom Wang Im, ktoré sa uskutočnilo popri oficiálnom programe summitu ASEAN.



Pompeo má poverenie ubezpečiť svojich ázijských spojencov, že Spojené štáty ostávajú kľúčovým spojencom v tomto regióne. A to práve v časoch, keď si Čína v sporných námorných a vzdušných priestoroch buduje svoju vojenskú prítomnosť a upevňuje svoju hospodársku a politickú nadradenosť v celom regióne.



Konkurenčný boj medzi týmito dvoma superveľmocami je orámcovaný obchodnou vojnou, ktorá skomplikovala svetový rast a vyvolala neistotu v ázijských ekonomikách.



Pompeo a Wang si pred krátkym rokovaním potriasli pred fotografmi pravicami a usmiali sa do fotoobjektívov.



Obaja top diplomati neskôr popreli nezhody medzi svojimi krajinami. Wang I opísal stretnutie s Pompeom ako "hlbokú komunikáciu", ktorá "pomohla zvýšiť naše vzájomné porozumenie".



"Medzi Čínou a Spojenými štátmi môžu existovať rôzne záležitosti a problémy," uviedol. "Ale bez ohľadu na to, koľko je problémov, všetci sa musíme posadiť a pokračovať v komunikácii," uzavrel čínsky minister.



Pompeo neskôr v krátkom vyhlásení trval na tom, že USA nenútia krajiny juhovýchodnej Ázie, aby si vybrali medzi týmito dvoma veľmocami. "Naša angažovanosť v tomto regióne nebola a nikdy nebude cvičením s nulovým súčtom," uviedol Pompeo a dodal, že "naše záujmy sa prirodzene zbiehajú s vašimi vo vzájomnom prospechu".



Peking a Washington sa usilujú o ukončenie obchodnej vojny, ktorá obe strany stála miliardy dolárov, poškodila dodávateľské reťazce a otriasla finančnými trhmi.