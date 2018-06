USA odložili spoločné vojenské cvičenia s Južnou Kóreou na neurčito

Trump očividne prekvapil Južnú Kóreu, ako aj americkú armádu, keď na stretnutí s vodcom KĽDR v Singapure prisľúbil odklad spoločných vojenských cvičení so Soulom.

Washington 23. júna (TASR) - Spojené štáty na neurčito odložili niekoľko spoločných vojenských cvičení s Južnou Kóreou. Oznámil to v piatok neskoro večer Pentagón. Krok prichádza po príslušnom prísľube, ktorý dal na nedávnom summite v Singapure americký prezident Donald Trump, informuje agentúra DPA.



Opatrenie sa týka manévrov s názvom Freedom Guardian (Strážca slobody), ktoré boli naplánované na august, a dvoch výmenných výcvikových námorných programov, ktoré sa mali konať v nasledujúcich troch mesiacoch, uviedla hovorkyňa Pentagónu. Ten avizoval odklad cvičení Freedom Guardian už predtým.



Trump očividne prekvapil svojho ázijského spojenca Južnú Kóreu, ako aj americkú armádu, keď na stretnutí s vodcom KĽDR Kim Čong-unom v Singapure 12. júna prisľúbil odklad spoločných vojenských cvičení so Soulom. Trump tieto manévre označil za "provokatívne" a "veľmi nákladné", zopakujúc Kimove argumenty.



Šéf Bieleho domu zároveň naznačil i stiahnutie 28.500 amerických vojakov z Južnej Kórey. Odklad cvičení sa podľa DPA považuje za veľké víťazstvo Pchjongjangu, ktorý sa zaviazal denuklearizovať Kórejský polostrov, ako aj Číny - regionálnej superveľmoci a spojenca Severnej Kórey.



Americký minister obrany James Mattis pristúpil k odkladu cvičení v koordinácii s Južnou Kóreou "so zámerom podporiť implementáciu výsledkov singapurského summitu". Ohlásenie prišlo po stretnutí Mattisa s ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom, šéfom zboru náčelníkov štábov Joeom Dunfordom a poradcom pre národnú bezpečnosť Johnom Boltonom.



"Na podporu nastávajúcich diplomatických vyjednávaní pod vedením ministra Pompea budú ďalšie rozhodnutia závisieť od KĽDR a jej pokračovania v produktívnych rokovaniach v dobrej viere," doplnila hovorkyňa Pentagónu.



Minulý rok sa na cvičeniach Freedom Guardian zúčastnilo 7500 amerických a 3000 juhokórejských vojakov. Pentagón vždy tvrdil, že tieto manévre majú výlučne obranný charakter.