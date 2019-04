USA odmietli predĺžiť výnimku na dovoz iránskej ropy pre osem krajín

Výnimka na zákaz dovozu iránskej ropy by mala vypršať 2. mája.

Washington 22. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump nepredĺži výnimku na zákaz dovozu iránskej ropy, ktorú Washington v novembri 2018 udelil ôsmim krajinám vrátane Turecka a Južnej Kórey. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie Bieleho domu o tom informovali agentúry Jonhap a AP.



Biely dom vo svojom vyhlásení podľa agentúry Jonhap uviedol, že cieľom tohto rozhodnutia je "znížiť vývoz iránskej ropy na nulu a pripraviť tak Teherán o hlavný zdroj jeho príjmov".



Ako pripomína agentúra AP, hoci Washington pôvodne udelil výnimku na zákaz dovozu iránskej ropy ôsmim krajinám, Taliansko, Grécko a Taiwan už medzitým prestali iránsku ropu dovážať. Výnimka sa tak naďalej v praxi týka len Japonska, Južnej Kórey, Turecka, Číny a Indie.



Proti zákazu vystupuje podľa AP najhlasnejšie Turecko, ktoré od USA požaduje udelenie trvalej výnimky, pretože bez dodávok iránskej ropy by ekonomika krajiny mohla utrpieť veľké straty.



Agentúra Jonhap zas poukazuje na to, že dovoz ropy z Iránu je kľúčový aj pre juhokórejský petrochemický priemysel.



Výnimka na zákaz dovozu iránskej ropy by mala vypršať 2. mája.



Americký prezident Donald Trump vlani v máji odstúpil od jadrovej dohody medzi Iránom a šiestimi svetovými mocnosťami z roku 2015 a opätovne uvalil na Teherán sankcie, postihujúce najmä rozsiahly ropný sektor tejto krajiny.