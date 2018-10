Okrem Clintona a Obamu mali dostať nebezpečné balíky aj ďalšie osoby

Polícia začala skúmať aj podozrivý balík nájdený v zariadení na triedenie pošty určenej pre Kongres v americkom štáte Maryland.

New York 24. októbra (TASR) - Starosta amerického mesta New York Bill de Blasio označil v stredu zaslanie výbušných zariadení bývalým americkým prezidentom Billovi Clintonovi a Barackovi Obamovi, ako aj spravodajskej televízii CNN v New Yorku za "teroristický čin". Informovala o tom televízia Sky News.



Podozrivý balíček sa našiel aj v pošte kancelárie demokratickej kongresmanky Debbie Wassermanovej-Schultzovej. Balík obsahujúci rúrku s bielym práškom opatrenú drôtmi však nebol adresovaný jej, ale bývalému ministrovi spravodlivosti Ericovi Holderovi. Na zásielke však bola napísaná nesprávna adresa, pričom ako adresátka bola uvedená Wassermanová-Schultzová.



Rovnakú adresu odosielateľa mali aj balíky zaslané Obamovi a Clintonovcom. Podozrivé zásielky sa však k adresátom nedostali, pretože ich zachytila Tajná služba Spojených štátov (USSS), ktorá bývalých prezidentov doživotne chráni.



Balík s podozrivým obsahom bol v stredu adresovaný aj bývalému riaditeľovi Ústrednej spravodajskej služby (CIA) John Brennanovi (ten prišiel do spravodajskej televízie CNN sídliacej v mrakodrape Time Warner Center v New Yorku), ako aj guvernérovi štátu New York Andrewovi Cuomovi.



Polícia začala skúmať aj podozrivý balík nájdený v zariadení na triedenie pošty určenej pre Kongres v americkom štáte Maryland. Podľa televízie ABC bola jeho adresátkou demokratická kongresmanka Maxine Watersová.



Podozrivý balík mal byť nájdený aj v sídle denníka San Diego Union-Tribune v americkom štáte Kalifornia. Tento prípad však polícia označila za falošný poplach.



Prvé výbušné zariadenie sa našlo v pondelok v poštovej schránke v areáli rezidencie amerického miliardára a filantropa Georgea Sorosa.