Oscarová akadémia pozvala do svojich radov Polanského manželku

Polanského, ktorý čelí v Spojených štátoch obvineniam zo znásilnenia neplnoletého dievčaťa, zbavili členstva v Akadémii filmových umení a vied v máji.

Los Angeles 28. júna (TASR) - Manželku poľsko-francúzskeho režiséra Romana Polanského pozvali do poroty filmových cien Oscar, len niekoľko týždňov po tom, ako bol odtiaľ vypovedaný Polanski. Emmanuelle Seignerová, francúzska herečka, sa ešte rozhodne, či ponuku prijme, informovala v stredu stanica BBC.



Polanského (84), ktorý čelí v Spojených štátoch obvineniam zo znásilnenia neplnoletého dievčaťa, zbavili členstva v Akadémii filmových umení a vied (AMPAS) v máji. Režisér akadémiu za tento krok zažaloval.



Seignerová (52) spolupracovala so svojím manželom na filmoch ako Horký mesiac (1992), Venuša v kožuchu (2013) či Deviata brána (1999).



Akadémia vlani v decembri vydala pre svojich členov nový kódex správania, podľa ktorého nesmú byť jej členmi osoby spájané so sexuálnymi škandálmi vo filmovom priemysle. Opatrenie prišlo v reakcii na obvinenia filmového producenta Harveyho Weinsteina a ďalších - a následnú kampaň MeToo.



Weinstein bol prvou osobou, ktorú prepustili z akadémie za uplynulé roky. Tohto magnáta, ktorého filmy získali dovedna vyše 300 nominácií na Oscara, prepustili z AMPAS vlani v októbri. Akadémia v máji prišla s rozhodnutím vylúčiť zo svojich radov Polanského a amerického televízneho komika Billa Cosbyho.